  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çanakkale’de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:55:00 -
Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çanakkale’de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maskesiz dışarı çıkanlara 900 lira idari para cezası yazılacak.


Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı