Çanakkale'de korkutan deprem Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre deprem saat 18:54'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 5,6 km altında gerçekleşti.

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