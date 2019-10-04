Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
04 Ekim 2019 Cuma 19:09
Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre deprem saat 18:54'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 5,6 km altında gerçekleşti.
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