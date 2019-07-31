Çanakkale'de korkutan deprem! Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Çanakkale Yenice'de deprem meydana geldi. Saat 14.34'te meydana gelen depremin şiddeti 4.0, derinliği ise 10.6 kilometre. Ayrıntılar geliyor...

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