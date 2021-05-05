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Çanakkale'de korkutan deprem!
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Gündem Çanakkale'de korkutan deprem!
Gündem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'nin Biga ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:04:00 -
Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de saat 09:42'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem panikletti.

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