Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'nin Biga ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Çanakkale'de saat 09:42'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem panikletti.
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Çanakkale'nin Biga ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Çanakkale'de saat 09:42'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem panikletti.
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