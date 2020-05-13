Çanakkale’de ilk ’immün plazma’ transferi yapıldı

Çanakkale’de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı ‘immün plazma’ yöntemiyle tedaviye başlandı.

İlk plazma transferinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid-19 tedavisi gören bir hasta için gerçekleştirildiği bildirildi. ÇOMÜ Hastanesi’nde hizmet veren Kan Transfüzyon Birimi’nin Covid-19 hastaları için immün plazma hazırlayacak duruma getirilmesinin ardından, plazma tedavisi için bağış alınmaya başlamıştı. Covid-19 hastalığı geçiren hastalardan yapılan plazma bağışı sonrasında tedavi süreci de başladı. Özcan Uzguş’dan alınan plazma, başka bir Covid-19’lu hastaya nakil edilecek.

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde Pandemi Hastanesi olarak hizmet veren Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi Kan Merkezi bünyesinde immün plazma tedavisine başlanmış olup, bağış yapma şartlarını taşıyan uygun kişiler arasından gönüllü olan Özcan Uzguş isimli vatandaşımızdan alınan ilk plazma 13 Mayıs tarihinde G.Ç. isimli Onsekiz Mart Üniversite Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastaya kullanılmıştır. İlimizde ilk plazma transferi gerçekleştirilmiş olup, bağışçı olan Özcan Uzguş’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.