Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Biga ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşıyla aralarında çıkan kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gümüşçay beldesinde A.S.G. (15) ile arkadaşı Osman Sevinç (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.G. tarafından bıçaklanan Sevinç, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.S.G. ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.