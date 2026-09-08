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Yerel Çanakkale'de huzur uygulamalarında 8 bin 457 kişi kontrol edildi, 4 şüpheli tutuklandı
Yerel

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 8 bin 457 kişi kontrol edildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 8 bin 457 kişi kontrol edildi, 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31 Ağustos-7 Eylül denetimlerinde 180 gram narkotik madde ve kumarda kullanılan 73 bin 465 TL ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları yaptı. Denetimlerde 8 bin 457 şahıs ile bin 809 araç kontrol edildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Araç denetimlerinde 529 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şüpheli yakalandı; bu şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

180 gram narkotik madde ve kumar parası ele geçirildi

Uygulamalarda yapılan aramalarda 180 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi ve 155 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 43 bin 420 TL ile 1 gram altın da ele geçirilenler arasında yer aldı.

Kumar oyununda kullanılan 73 bin 465 TL, 200 Euro ve 100 Dolar, kumarda kullanılan materyaller ve 3 adet av tüfeği de ele geçirildi.

Denetimlerde 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bu şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 87 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

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