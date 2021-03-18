Çanakkale'de hangi şehir kaç şehit verdi? Çanakkale il il şehit sayısı
Çanakkale Muharebeleri'nde ülkemizin dört bir yanındaki illerden şehit verildi. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü 18 Mart'ta Çanakkale'deki şehit sayısı, Çanakkale'de hangi ilden kaç askerin şehir olduğu merak ediliyor. Peki, Çanakkale'de hangi ilden kaç şehit verilmiştir?
Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Peki illerimizde durum nedir, en çok şehit hangi illerimizden verilmiştir?
Çanakkale'de hangi şehir kaç şehit verdi?
Çanakkale savaşında yaşanan kayıplar, her iki taraf adına ürkütücü boyutlara ulaşırken, savaşın bilançosunu tam olarak hesaplamak mümkün olmadı.
Genelkurmay Başkanlığının kayıtlarına göre, Türk tarafının zayiatının 8,5 aylık zaman zarfında 566 subay, 54 bin 141 er olmak üzere toplam 54 bin 707 şehit olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Cumhuriyet Tarihi Uzmanı Yrd. Doç Dr. Celil Bozkurt, 957 subay, 88 bin 839 er olmak üzere 89 bin 796 yaralı, kayıp, esir, hastanede ölen, hava değişimi alanlar ile birlikte bu sayının 181 bin 184'e ulaştığını söyledi.
Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından yayınlanan resmi bilgi ve belgelere göre düzenlenen tabloda ise cephede şehit olanların sayısının 589'unun subay olmak üzere 57 bin. Çanakkale Savaşı'na Anadolu topraklarının yanı sıra Osmanlı Devleti'nin terk ettiği topraklardan da katılım oldu. Suriye ve Filistin'den 787, Lübnan ve Irak'tan 117, Kosova'dan 65, Yunanistan'dan 45, Makedonya'dan 31, Arnavutluk'tan 27, Bulgaristan'dan 21 kişinin şehit olduğu kayıtlarda geçiyor.
İşte il il Çanakkale şehitleri sayısı
Adana
Şehit sayısı: 842
Adıyaman
Şehit sayısı: 11
Afyon
Şehit sayısı: 95
Aksaray
Şehit sayısı: 285
Amasya
Şehit sayısı: 32
Ankara
Şehit sayısı: 1772
Antalya
Şehit sayısı: 183
Artvin
Şehit sayısı: 10
Aydın
Şehit sayısı: 1746
Balıkesir
Şehit sayısı: 2779
Bartın
Şehit sayısı: 254
Bayburt
Şehit sayısı: 21
Bilecik
Şehit sayısı: 854
Bingöl
Şehit sayısı: 8
Bitlis
Şehit sayısı: 59
Bolu
Şehit sayısı: 1405
Burdur
Şehit sayısı: 606
Bursa
Şehit sayısı: 3737
Çanakkale
Şehit sayısı: 1788
Çankırı
Şehit sayısı: 972
Çorum
Şehit sayısı: 1333
Denizli
Şehit sayısı: 2195
Diyarbakir
Şehit sayısı: 49
Edirne
Şehit sayısı: 858
Elazığ
Şehit sayısı: 159
Erzurum
Şehit sayısı: 109
Eskişehir
Şehit sayısı: 843
Gaziantep
Şehit sayısı: 502
Giresun
Şehit sayısı: 114
Gümüşhane (39)
Hatay
Şehit sayısı: 283
İçel (1218)
Isparta (55)
İstanbul (1648)
İzmir (1720)
Kahramanmaraş (213)
Kars (1)
Kastamonu (2425)
Kayseri (771)
Kırıkkale (232)
Kırklareli (366)
Kırşehir (448)
Kocaeli (583)
Konya (2683)
Kütahya (1487)
Malatya (141)
Manisa (2174)
Mardin (7)
Muğla (671)
Muş (7)
Nevşehir (525)
Niğde (509)
Ordu (56)
Rize (71)
Sakarya (526)
Samsun (44)
Siirt (40)
Sivas (25)
Tokat (47)
Trabzon (155)
Tunceli (30)
Urfa (383)
Uşak (818)
Van (36)
Yozgat (661)
Zonguldak (753)
Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren ilimiz Bursa'dır. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verilmiştir. Diğer taraftan en fazla şehit veren köy ise Kastamonu'nun Güzlük Köyü olup, bu köyden 25 şehit verilmiştir.