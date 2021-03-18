Çanakkale'de hangi şehir kaç şehit verdi? Çanakkale il il şehit sayısı

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Peki illerimizde durum nedir, en çok şehit hangi illerimizden verilmiştir?

Çanakkale'de hangi şehir kaç şehit verdi?

Çanakkale savaşında yaşanan kayıplar, her iki taraf adına ürkütücü boyutlara ulaşırken, savaşın bilançosunu tam olarak hesaplamak mümkün olmadı.

Genelkurmay Başkanlığının kayıtlarına göre, Türk tarafının zayiatının 8,5 aylık zaman zarfında 566 subay, 54 bin 141 er olmak üzere toplam 54 bin 707 şehit olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Cumhuriyet Tarihi Uzmanı Yrd. Doç Dr. Celil Bozkurt, 957 subay, 88 bin 839 er olmak üzere 89 bin 796 yaralı, kayıp, esir, hastanede ölen, hava değişimi alanlar ile birlikte bu sayının 181 bin 184'e ulaştığını söyledi.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından yayınlanan resmi bilgi ve belgelere göre düzenlenen tabloda ise cephede şehit olanların sayısının 589'unun subay olmak üzere 57 bin. Çanakkale Savaşı'na Anadolu topraklarının yanı sıra Osmanlı Devleti'nin terk ettiği topraklardan da katılım oldu. Suriye ve Filistin'den 787, Lübnan ve Irak'tan 117, Kosova'dan 65, Yunanistan'dan 45, Makedonya'dan 31, Arnavutluk'tan 27, Bulgaristan'dan 21 kişinin şehit olduğu kayıtlarda geçiyor.

İşte il il Çanakkale şehitleri sayısı

Adana

Şehit sayısı: 842

Adıyaman

Şehit sayısı: 11

Afyon

Şehit sayısı: 95

Aksaray

Şehit sayısı: 285

Amasya

Şehit sayısı: 32

Ankara

Şehit sayısı: 1772

Antalya

Şehit sayısı: 183

Artvin

Şehit sayısı: 10

Aydın

Şehit sayısı: 1746

Balıkesir

Şehit sayısı: 2779

Bartın

Şehit sayısı: 254

Bayburt

Şehit sayısı: 21

Bilecik

Şehit sayısı: 854

Bingöl

Şehit sayısı: 8

Bitlis

Şehit sayısı: 59

Bolu

Şehit sayısı: 1405

Burdur

Şehit sayısı: 606

Bursa

Şehit sayısı: 3737

Çanakkale

Şehit sayısı: 1788

Çankırı

Şehit sayısı: 972

Çorum

Şehit sayısı: 1333

Denizli

Şehit sayısı: 2195

Diyarbakir

Şehit sayısı: 49

Edirne

Şehit sayısı: 858

Elazığ

Şehit sayısı: 159

Erzurum

Şehit sayısı: 109

Eskişehir

Şehit sayısı: 843

Gaziantep

Şehit sayısı: 502

Giresun

Şehit sayısı: 114

Gümüşhane (39)

Hatay

Şehit sayısı: 283

İçel (1218)

Isparta (55)

İstanbul (1648)

İzmir (1720)

Kahramanmaraş (213)

Kars (1)

Kastamonu (2425)

Kayseri (771)

Kırıkkale (232)

Kırklareli (366)

Kırşehir (448)

Kocaeli (583)

Konya (2683)

Kütahya (1487)

Malatya (141)

Manisa (2174)

Mardin (7)

Muğla (671)

Muş (7)

Nevşehir (525)

Niğde (509)

Ordu (56)

Rize (71)

Sakarya (526)

Samsun (44)

Siirt (40)

Sivas (25)

Tokat (47)

Trabzon (155)

Tunceli (30)

Urfa (383)

Uşak (818)

Van (36)

Yozgat (661)

Zonguldak (753)

Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren ilimiz Bursa'dır. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verilmiştir. Diğer taraftan en fazla şehit veren köy ise Kastamonu'nun Güzlük Köyü olup, bu köyden 25 şehit verilmiştir.