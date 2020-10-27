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Aktüel Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru için tören yapıldı
Aktüel

Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru için tören yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:51:35 -
Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru için tören yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi kontrolü sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gümrük muhafaza memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Beraberindeki ekiple Karabiga'daki limanda bir gemide yaşanan olayda hayatını kaybeden Ahmet Serkan Yarımoğlu için Çanakkale Gümrük Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törende, Yarımoğlu'nun annesi Cennet ile babası Şener Yarımoğlu taziyeleri kabul etti. Yarımoğlu'nun oğlu Asil ile kızı Asel ise babalarının mesai arkadaşlarınca teselli edilmeye çalışıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun dua etmesinin ardından Yarımoğlu'nun cenazesi memleketi Konya'ya uğurlandı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Bölge Müdürü Temel Akkuş, Çanakkale Gümrük Müdürü Zeynel Kahraman, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile gümrük çalışanları ve Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun yakınları katıldı.

Gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), Karabiga'daki limana gelen kömür yüklü gemiyi kontrol etmek için menhol kapağından inmek istediği sırada dengesini kaybederek düşmüştü. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Yarımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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