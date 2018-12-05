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Çanakkale'de fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:31
Çanakkale'de fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara'daki adalara yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında bugün saat 19.00 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, yarın sabah Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca, yarın Güney Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, Marmara Adası'ndan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 seferlerinin de yine hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:31
  1. Çanakkale
  2. Deniz ulaşımı
  3. seferler iptal edildi
  4. Fırtına
  5. Dell Akdeniz Ülkeleri Ürün ve Planlama Müdürü Ufuk Tosun

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