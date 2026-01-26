  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Çanakkale'de fırtına engeli: Seferler tamamen durduruldu
Çanakkale'de fırtına engeli: Seferler tamamen durduruldu

Çanakkale’de etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Boğaz ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin programdan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla iptal edildi.

Diğer hatlardaki seferlerin ise anlık hava durumuna göre değerlendirildiği belirtilirken, yolcuların yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

 

