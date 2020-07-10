Çanakkale'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez ilçe ve köylerinde 45 yaş üstü, gayrimenkul sahibi, maddi durumu iyi olan kişileri belirleyerek evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Zeynep T. ile ona yardım ettiği iddiasıyla Ozan C. ve O.C. polis ekiplerince yakalandı.

Zeynep T'nin, mağdurlara eşya aldırdığı, noterden vekalet çıkartarak gayrimenkullerini suç ortaklarının üzerine geçirip satışını sağladığı öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Zeynep T. ve Ozan C. "nitelikli dolandırıcılık suçundan" tutuklandı, O.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların, dolandırıcılık, yaralama, açıktan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlıktan 104 suç kaydı olduğu tespit edildi.