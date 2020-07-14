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Aktüel

Çanakkale'de ev yangını: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:36:09 -
Çanakkale'de ev yangını: 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait iki katlı evin zemin katında yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Evden dışarı çıkmayı başaran Hatice Yılmaz, içeride engelli kızı bulunduğunu söyleyerek çevresinden yardım istedi. Bu sırada olay yerine gelen ağabey Necmi Yılmaz, eve girerek kardeşi Nalan Yılmaz'ı kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek Nalan Yılmaz (57) ve Necmi Yılmaz'ı (52) evden çıkarttı.

Yangında Necmi Yılmaz hafif, kardeşi Nalan Yılmaz ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Nalan Yılmaz, Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangın, Ayvacık Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla söndürüldü.

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