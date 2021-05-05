Çanakkale’de deprem büyüklüğü kaç? Çanakkale son depremler

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Çanakkale deprem son dakika haberleri

AFAD tarafından yapılan deprem açıklamasında saat 09.42 civarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,0 olarak ifade edildi. Depremin derinliği 6,95 km olarak aktarıldı. AFAD tarafından yapılan açıklama sonrasında bir açıklama da Kandilli Rasathanesi tarafından geldi. Kandilli yaptığı açıklamasında depremin Bozlar – Biga (Çanakkale) bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Depremin 09.42 kaydedildiğini ifade eden kurum, büyüklüğün 3,7 derinliğin ise 13,7 km olduğunu açıkladı.