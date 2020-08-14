Çanakkale’de bir orman yangını daha
Çanakkale’de sık sık yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çanakkale ormanları yine alevlere teslim oldu. Şehir merkezine bağlu Kurşunlu köyünde bugün alevler yükseldi.
Orman yangınını fark eden vatandaşlar, durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hızlıca söndürme çalışamalarına başladı.
An itibariyle Kurşunlu köyündeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
26 Temmuz tarihinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yer alan Çamburnu mevkiinde, belirlenemeyen nedenlerle orman yangını çıkmıştı.
28 Temmuz'da ise, Çanakkale merkeze bağlı Kumkale ile Halileli köyleri arasında kalan bölgede orman yangını çıkmıştı.