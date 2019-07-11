Çanakkale'de 91 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık, Eceabat ve Gökçeada'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Afganistan, Suriye, Kongo, İran, Yemen, Zambiya ve Azerbaycan uyruklu 91 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler için kullanılan kamyonet, 1 minibüs ile 2 otomobile de el konuldu. İşlemleri tamamlanan göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, çıkışları organize eden İ.O, F.A, R.A, N.Y. ve A.K'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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