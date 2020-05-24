Çanakkale’de 65 yaş üstü sahilde bayramlaştı

Çanakkale’de, Ramazan Bayramı’nın ilk günü sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar soluğu kordon boyunda aldı. Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, birbirleriyle sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı ve güzel havanın tadını çıkardı.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle oluşturulan güven tedbirleri devam ediyor. Çanakkale’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş üstü ve vatandaşlar sahil boyuna indi. Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, birbirleriyle sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştılar.

2 ay sonra 65 yaş üstüne açıldı

Truva Atı’nın da bulunduğu Çanakkale’nin meşhur kordonu pandemi nedeniyle 2 aydır polis barikatlarıyla vatandaşlara kapatılmıştı. Bugün ilk kez, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara açılan kordona çıkan vatandaşlar bol bol deniz havası alıp, fotoğraf çektirdi.

Tülay Özek,“Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Telefonlarla görüşüyoruz yakınlarımızla çok şükür. Akşam saatlerine kadar gezeceğiz. O sokak, bu sokak gezeceğiz” dedi.

“Bu bayram görüntülü konuşarak hasret giderdik”

Mehmet Çelik, “Bugün böyle bir fırsat olunca dışarı çıktık hava alacağız. Tabii şimdi eski bayramlar yok. Bu bayram farklı bir bayram oldu. Teknoloji gelişti çocuklarla telefondan görüntülü görüşüyoruz. Biraz evvel çocuklarla görüntülü görüşerek hasret giderdik. O bayramlaşma faslını bitirdik, şimdi hava almaya çıktık. Memleketim aslen Giresun ama 4 yıldır Çanakkale’de ikamet ediyorum. Çanakkale’yi de seviyorum. Güzel bir emekli şehri” diye konuştu.