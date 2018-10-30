Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.30 Ekim 2018 Salı 23:56
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler, minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi.
Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
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