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Yerel Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
Yerel

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 10:29:00 -
Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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