Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.