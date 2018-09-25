0553 313 94 23

Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Midilli Adası’na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Eylül 2018 Salı 20:03
Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 göçmen yakaladı.

Minibüslerlerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:03
  1. Çanakkale
  2. göçmen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    1. Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    2. Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri..
    3. Real Madrid Başkanı Perez: Ronaldo,..
    4. Anne babalar dikkat! Çocuklarınızla..
    5. Halkın arasına otomobiliyle dalan..
    6. Neden ALT testi yaptırmalıyız?
    7. Ayaklar neden su toplar?
    8. Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere..
    9. Diyabetliler için mobil takip kiti..
    10. AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı!
    11. Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen..
    12. FETÖ'cü Akın İpek’in iade duruşması..
    13. Hürriyet'te bir ayrılık daha!
    14. Derbinin ardından Ersun Yanal..
    15. Katar Emiri açıkladı! 1 milyon kız..
    16. Türk romancılığı kan ağlıyor! 'İlk..
    17. Beşiktaş Kayserispor maçı nerede..
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. ABD'den flaş karar! Trump BM Genel..
    20. Başvuru yapıldı! Beşiktaş maçının yeri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!