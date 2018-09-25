Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Midilli Adası’na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.25 Eylül 2018 Salı 20:03
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 göçmen yakaladı.
Minibüslerlerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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