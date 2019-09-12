Çanakkale’de 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behram köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. 45 mülteciyi Ayvacık sahillerine ulaştırmaya çalışan 6 organizatör ise gözaltına alındı.

Mültecilerin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenilirken, operasyonda 2 otomobil ile bir minibüse de el konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.