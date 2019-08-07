Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
Kuzey Ege'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri,Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botlaMidilli yönüne gittiğini belirledi.
"TCSG-28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İranuyruklu44düzensizgöçmen kıyıya çıkarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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