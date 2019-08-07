0553 313 94 23

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kuzey Ege'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.

"TCSG-28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
  1. Çanakkale
  2. düzensiz göçmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzüm üreticilerine salkım güvesi uyarısı
    1. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    2. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    3. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    4. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    5. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    6. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    7. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    8. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    9. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    10. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    11. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    12. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    13. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    14. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    15. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    16. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    17. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    18. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    19. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    20. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"