Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası istikametine gitmeye çalıştığını tespit etti.

Harekete geçen Sahil Güvenlik "KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, 1 mil açıkta 42 yabancı uyrukluyu yakaladı.

"TCSG 8" Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.