Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.10 Ekim 2019 Perşembe 16:53
Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, Afganistanuyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı ve sürücü E.G'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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