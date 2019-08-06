Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenlerin kaçışına aracılık ettiği öne sürülen 5 taksi sürücüsü gözaltına alındı.06 Ağustos 2019 Salı 14:36
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Güzelyalı köyü ile Ezine ve Ayvacık ilçelerinde şüphe üzerine 5 taksiyi durdurdu.
Bu araçlarda bulunan Afganistan uyruklu32 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarına aracılık ettiği iddia edilen 5 sürücü ise gözaltına alındı.
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