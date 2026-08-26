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Yerel Çanakkale'de 250 yıllık tarih sessizliğe büründü! Dönemin en büyük yerleşimi 'hayalet köy'e dönüştü!
Yerel

Çanakkale'de 250 yıllık tarih sessizliğe büründü! Dönemin en büyük yerleşimi 'hayalet köy'e dönüştü!

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Çanakkale'de 250 yıllık tarih sessizliğe büründü! Dönemin en büyük yerleşimi 'hayalet köy'e dönüştü!

Türkiye'nin en büyük adası ve en batı noktası olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki tarihi Rum köyü Dereköy, sessizliği ve zamanın izlerini taşıyan harabe yapılarıyla dron kamerasına yansıdı. 16'ncı yüzyılda Piri Reis'in eserlerinde adı geçen ve bir dönem Balkanlar'ın en büyük yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen tarihi köy, zamanın acımasızlığına yenik düşerek adeta bir 'hayalet köy' görüntüsüne büründü.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evlerinin bulunduğu döneminin gözde yerleşim yeri Dereköy, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en batı noktası olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor. Sakin yapısı, bakir koyları ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olan ada, tarihi Rum köyleriyle de ilgi çekiyor. Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir dönem Balkanlar'ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy, 16'ncı yüzyılda Piri Reis'in bahsettiği 2 yerleşim yerinden biri olarak biliniyor.

 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERE GÖÇ ETTİLER

Döneminde 22 kahvehane, 2 sinema, 3 zeytinyağı imalathanesi ile çok sayıda berber, terzi ve bakkal dükkanının bulunduğu Dereköy'de yaşayan Rumlar, 1960-1970 yılları arasında evlerini terk ederek çeşitli ülkelere göç etti. Köyde yaşamın sona ermesiyle birlikte çok sayıda yapı zamanla harabeye döndü. Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evleri, günümüzde Dereköy'e 'hayalet köy' görünümü kazandırıyor. 'Hayalet köy' olarak bilinen Dereköy, dronla görüntülendi.

Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan köy, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. (DHA)

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