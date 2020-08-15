  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:08:39 -
Çanakkale'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Umurbey beldesinin Hacıgelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan 3 helikopter, karadan da 11 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangını koordine etti.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıgelen mevkisindeki orman yangınını havadan koordine ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
Putin koronavirüs aşısını bulduklarını duyurmuştu ama... Rusya'da şok istifa
Dünya

Putin koronavirüs aşısını bulduklarını duyurmuştu ama... Rusya'da şok istifa

Rusya ilk koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu. Aşıya ilişkin eleştiriler ve temkinli açıklamalar art arda gelirken Rusya Rusya Sağlık Baka..
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı