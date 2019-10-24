Çanakkale'de 125 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 125 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenledikleri üç operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 125 düzensiz göçmen yakaladı. Olayda kullanılan bir minibüs ele geçiren ekipler, bu kişilerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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