Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Gelibolu Ziraat Odasında, İl Koordinasyon Başkanı İsmail Kaya başkanlığında gerçekleşti.17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Gelibolu Ziraat Odasında, İl Koordinasyon Başkanı İsmail Kaya başkanlığında gerçekleşti.
Toplantı sonrasında Çanakkale Ziraat Odaları Başkanları, Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular ve Gelibolu tarımı ve üreticilerin çözüm bekleyen sorunları üzerine sohbet ettiler.
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