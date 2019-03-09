Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası - Trabzon'da 4 bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyona sürüyor



TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yıldızlar ve gençlerde yarışlar yapıldı. Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler şöyle: Yıldız B erkek 1 metre: 1. Lütfü Demirhan Çağlayan, 2. Ahmet Ufuk Erol, 3. Aksel Hüseyin Atınç Yıldız B kadın 1 metre: 1. Ecrin Gecol ve Sevgi Erdem, 3. Nil Morkoç Yıldız A erkek 1 metre: 1. Uras Efe Akın, 2. Batuhan Bayır, 3. Mert Okyay Yıldız A kadın 1 metre: 1. Melek Naz Yüksel, 2. Aslı Gül Ünal, 3. Yağmur Hira Özhan Genç D kadın 3 metre: 1. Gökçe Eker, 2. İlayda Aydın, 3. Irmak Şençağlar Genç A kadın kule: 1. Dilara Bilgici Genç B erkek 1 metre: 1. Çınar Uygun Genç B kadın kule: 1. Sude Köprülü, 2. Mina Nisan Ünal, 3. Beril Beray Soydemir

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.









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