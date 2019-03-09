Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası
- Trabzon'da 4 bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyona sürüyor09 Mart 2019 Cumartesi 18:38
TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor.
Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yıldızlar ve gençlerde yarışlar yapıldı.
Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler şöyle:
Yıldız B erkek 1 metre: 1. Lütfü Demirhan Çağlayan, 2. Ahmet Ufuk Erol, 3. Aksel Hüseyin Atınç
Yıldız B kadın 1 metre: 1. Ecrin Gecol ve Sevgi Erdem, 3. Nil Morkoç
Yıldız A erkek 1 metre: 1. Uras Efe Akın, 2. Batuhan Bayır, 3. Mert Okyay
Yıldız A kadın 1 metre: 1. Melek Naz Yüksel, 2. Aslı Gül Ünal, 3. Yağmur Hira Özhan
Genç D kadın 3 metre: 1. Gökçe Eker, 2. İlayda Aydın, 3. Irmak Şençağlar
Genç A kadın kule: 1. Dilara Bilgici
Genç B erkek 1 metre: 1. Çınar Uygun
Genç B kadın kule: 1. Sude Köprülü, 2. Mina Nisan Ünal, 3. Beril Beray Soydemir
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.
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