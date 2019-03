Çanakkale yerel seçim sonuçları 2019 | Çanakkale ilçeleri 2019 yerel seçim sonuçları oy oranları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2019 seçim sonuçları açıklanmaya başlar başlamaz haberimizden ulaşabilirsiniz. Çanakkale 2019 yerel seçim sonuçları Çanakkale'de partilerin oy oranları an be an burada. Çanakkale'de 2019 yerel seçimi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı çekişmesine sahne oluyor. 31 Mart seçimlerindeÇanakkale'de AK Parti adayı Ayhan Gider (Cumhur İttifakı) ile CHP adayı Ülgür Gökhan yarışıyor. Çanakkale ilçeleri ve beldelerine ait 31 Mart yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Çanakkale seçim sonuçları kullanılacak oyların ardından, Çanakkale ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Çanakkale 2019 yerel seçim sonuçları son dakika sorgulanmaya başlanacak. Çanakkale Gelibolu ilçesinde yerel seçim sonuçları nasıl, Çanakkale Kepez yerel seçim sonuçları ne, Çanakkale seçim sonuçları, oy oranları, hangi parti en fazla oy aldı? İlçe ilçe Çanakkale son dakika seçim sonuçları…

Çanakkale'de Cumhur İttifakı adayı Ayhan Gide mi, Çanakkale'de Millet İttifakı adayı Ülgür Gökhan mı önde?

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Çanakkale Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Çanakkale gelmekte.

AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider olurken,

CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan (CHP-İYİ Parti-HDP Millet İttifakı),

Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı Cemil Pehlivan,

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çanakkale belediye başkan adayı Hakan Havuz oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz.

AK Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayları

Ayvacık Belediyesi: Mehmet Ünal Şahin

Bayramiç Belediyesi: Sadettin Arslan

Biga Belediyesi: Bülent Erdoğan

Çan Belediyesi: Abdurrahman Kuzu

Eceabat Belediyesi: Adem Ejder

Ezine Belediyesi: Güray Yüksel

Bozcaada Belediyesi: Erdoğan Madak

Lapseki Belediyesi: Eyüp Yılmaz

Gelibolu Belediyesi: Bülent Çetin

Yenice Belediyesi: Veysel Acar

Gökçeada Belediye Başkan adayı Muzaffer Dağlar

Çardak Belde Belediye başkan aayı Kenan Sönmezler

Küçükkuyu Belde Belediye başkan adayı Zahit Mert

Karabiga Belde Belediye başkan adayı Ahmet Şahin

Umurbey Belde Belediye başkan adayı Nail Pekşe

İYİ Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayları

Çanakkale Ayvacık NURİ PEKTAŞ

Çanakkale Çan FAZIL SAYIN

Çanakkale Eceabat SAİM ZİLELİ

Çanakkale Ezine ZÜHTÜ ŞANSAL ERDİL

Çanakkale Gökçeada ÜNAL ÇETİN

Çanakkale Lapseki GANİ MEHMET EKİM

Çanakkale Yenice OSMAN NURİ DURAN

MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları

Bozcaada Özgür Acar

Yenice Levent Akyol

Ezine Ali Tevfik Aytimurer

Bayramiçi Şuayip Başaran

Ecebat Engin Derse

Gelibolu Mehmet Eligül

Gökçeada Ertan Erdoğan

Ayvacık Selçuk Gedik

Çanakkale ilçeleri yerel seçim sonuçları

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7.3

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 29

MHP % 28

Bayramiç belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

CHP % 29

MHP % 29

Biga belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 45

MHP % 5

Bozcaada belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 46

AK Parti % 28

DP % 22

Eceabat belediye seçim sonuçları

MHP % 36

CHP % 33

AK Parti % 29

Gelibolu belediye seçim sonuçları

CHP % 49

MHP % 25

AK Parti % 13

Çanakkale’de ne kadar seçmen var?

24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısında referandum oylamasına göre 9 bin 366 kişilik artış olduğu gözlendi. 7 Haziran 2017’da yapılan referandum oylamasında il genelinde 397 bin 443 kişi oy kullanmıştı.

Çanakkale merkez ve ilçe sandık ve seçmen sayıları

24 Haziran genel seçimlerine göre YSK verileri. Çanakkale Merkezde köy ve mahalleler dahil olmak üzere, 126 bin 514 kişinin oy kullanacağı belirtirlerken, Biga’da ise 255 sandıkta 69 bin 038 seçmen oy kullanacak. Diğer ilçelerde ise en yüksek sandık ve seçmen sayısına göre; ‘Çan’da 152 sandıkta 38 bin 426 seçmen. Gelibolu’da 104 sandıkta 32 bin 908 seçmen. Ayvacık’ta 126 Sandıkta 27 bin 344 seçmen. Yenice’de 123 sandıkta 26 bin 360 seçmen. Ezine’de 908 sandıkta 24 bin 916 seçmen. Bayramiç’te 117 sandıkta 23 bin 801 seçmen. Lapseki’de 88 sandıkta 21 bin 542 seçmen. Eceabat’ta 29 sandıkta 7 bin 409 seçmen. Gökçeada’da 278 sandıkta 6 bin 103 seçmen. Bozcaada’da 8 sandıkta 2 bin 448 seçmen’ oy kullanacak.

“Mahalle sandık ve seçmen sayıları”

Çanakkale Merkeze bağlı mahallelerde ise sandık ve seçmen sayıları şu şekilde; ‘Barbaros Mahallesi’nde 111 sandık, 39 bin 722 seçmen. Cevatpaşa Mahallesi 46 sandık, 16 bin 263 seçmen. Esenler Mahallesi 59 sandık, 20 bin 928 seçmen. İsmetpaşa Mahallesi 38 sandık, 13 bin 098 seçmen. Kepez-Cumhuriyet Mahallesi 28 sandık, 9 bin 843 seçmen. Kepez-Boğazkent Mahallesi 15 sandık, 5 bin 674 seçmen. Kepez-Hamidiye Mahallesi 10 sandık, 3 bin 730 seçmen. Fevzipaşa Mahallesi 4 sandık, bin 348 seçmen. Kemalpaşa Mahallesi 4 sandık, bin 433 seçmen. Namık Kemal Mahallesi 3 sandık, 834 seçmen’ oy kullanacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.