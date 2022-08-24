İstanbul, Çanakkale ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple hangi illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı merak ediliyor.

Çanakkale yarın kimler idari izinli? Hangi illerde kamu kurumları tatil edildi?

Çanakkale Valiliği şiddetli yağışlar sebebiyle açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “İdari İzin (Hamile ve Engelli Personel) Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın (25 Ağustos 2022 Perşembe) 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Diğer illerden benzer bir karar gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.