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Çanakkale Valisi Tavlı, Kirazlı’daki maden alanı hakkında konuştu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, son dönemde gündemi sıkça meşgul eden Çanakkale’nin Kirazlı köyündeki maden alanı hakkında bir basın açıklaması yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:38
Çanakkale Valisi Tavlı, Kirazlı’daki maden alanı hakkında konuştu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, son dönemde gündemi sıkça meşgul eden Çanakkale’nin Kirazlı köyündeki maden alanı hakkında bir basın açıklaması yaptı. Vali Tavlı, eylem yapılan bölge ile ilgili birtakım yanlış bilgilerle vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğunun gözlendiğini aktardı.



Bölgede yürütülen madencilik faaliyetleri hakkında yanlış bilinen gerçekleri aktaran Vali Tavlı, "Çanakkale ili merkez Kirazlı köyü Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetiyle ilgili olarak maalesef birtakım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğu gözlenmiştir. Bahse konu bölge ile ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığı anlaşılmıştır. Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Bahse konu maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; altın-gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu belgelenmiştir" şeklinde konuştu.



"Bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürülecektir"


Bölgedeki maden çalışmaları sonrası alanın Doğu Biga Madencilik tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılıp ağaçlandırılarak yeniden yeşil bir alana dönüştürüleceğini aktaran Vali Tavlı, "Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13 bin 400 adet ağacın olduğu alan, madencilik faaliyeti sonlandığında, Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecek ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürülecektir" ifadelerini kullandı.



"Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi Atikhisar barajı yağış havzasının kesinlikle dışındadır"


Maden sahasının konumu hakkında da bilgiler veren Vali Tavlı, açıklamasını şu cümlelerle noktaladı:


"Çanakkale’de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan Merkez Kirazlı köyü Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sahasının endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kazdağları diye bilinen yöre ve Kazdağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kazdağları’na kuş uçumu 40 kilometre uzaklıktadır. Atikhisar İçme Suyu Barajından Doğu Biga Madencilik maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyecektir. Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göleti’nden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacaktır. Çanakkale’nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesi söz konusu değildir. Bahse konu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve valiliğimizce bizzat takip edilecek ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyecektir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:38
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