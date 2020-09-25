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Aktüel "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" şehitler diyarı Sarıkamış'ta
Aktüel

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" şehitler diyarı Sarıkamış'ta

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:59:42 -
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" şehitler diyarı Sarıkamış'ta

KARS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında oluşturulan, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Sarıkamış 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şube Başkanı Beyaz Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri milli ruhu canlı tutmak adına çok önemli bulduklarını belirterek, "Şehitler diyarı Sarıkamış'ta bu objelerin sergilenmesi çok güzel bir duygu. Bunların özellikle gençlerimize teşhir edilmesi lazım. Askerimize, polisimize, bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Eski günleri anmamız lazım çünkü biz onların torunlarıyız, onlar bizim kutsal değerlerimiz." diye konuştu.

Kentten yarın ayrılacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.

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