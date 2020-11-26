  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hatay'da ziyaretçilerini ağırlıyor
Aktüel

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hatay'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:12:02 -
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hatay'da ziyaretçilerini ağırlıyor

HATAY (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hataylıları Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Hatay'daki Köprübaşı mevkisinde ziyarete açıldı.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilere müze içerisindeki 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı'nı anlattıklarını söyledi.

Mobil müzenin Hatay'da yarına kadar ücretsiz ziyaretçi ağırlayacağını belirten Karataş, "Müzemiz şu anda Şehir Müzesinin hemen ön tarafında konuşlandı. Müzemizin içerisindeki vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmaktadır. Böylelikle Çanakkale Savaşı'nı insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak mobil müzede ziyaretçileri ağırladıklarını kaydeden Karataş, tüm Hatay halkını beklediklerini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik
Medya

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

Reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde skandal sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor
Ekonomi

Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hızla yayılımı sürenve belirsizliğini koruyankorana virüspandemi korkusuyla İzmir depreminin oluşturduğu kaygı vatandaşta endişeye yol açtı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay