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Aktüel ‘Çanakkale Ruhu’nu anlatan müze Sinop’ta
Aktüel

‘Çanakkale Ruhu’nu anlatan müze Sinop’ta

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Sinop'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:51:00 -
‘Çanakkale Ruhu’nu anlatan müze Sinop’ta

Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda açılan müze, 2-4 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Vali Erol Karaömeroğlu, müzenin özellikle gençlere Çanakkale Zaferi'nin önemini ve ruhunu anlattığını söyledi. Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ikinci kez Sinop'ta ağırlama fırsatı bulduklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bu mobil müze Çanakkale Zaferi'nin özetidir. Burada özellikle çocuklarımıza, gençlerimize Çanakkale Zaferi'nin önemi anlatılıyor. O bakımdan çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyorum" dedi.

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