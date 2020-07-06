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Çanakkale orman yangını kontrol edildi mi?

Çanakkale'de orman yangını çıkma sebebi |Çanakkale Gelibolu’da orman yangını çıktı. Vatandaşlar orman yangınının çıkma sebebini ve yangının kontrol altına alınıp alınmadığını merak ediyor. Pek çok kişi “Çanakkale orman yangını sebebi” , “Gelibolu orman yangını kontrol altına alındı mı?” , “Gelibolu orman yangını neden nasıl nerede çıktı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:43:00 -
Çanakkale orman yangını kontrol edildi mi?

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İşte, detaylar.

Çanakkale orman yangını kontrol edildi mi?

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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