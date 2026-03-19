Çanakkale merkezli 3 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama!
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, maddi zorluk yaşayan vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çanakkale, Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilerek, muvafakatleri alınmak suretiyle 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun işlendiği tespit edildi. Dolandırıcılık neticesinde yapılan incelemelerde, 23 vatandaşın zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Mağduriyetlerin artmasının önlenmesi amacıyla, dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında adli çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Çanakkale merkezli, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde Ş.G., F.A., B.A. ve O.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.