Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün yapımı hızla devam ediyor. Köprü cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında hizmete girecek. Peki Çanakkale Köprüsü'nün ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl 18 Mart'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprünün temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak.

Çanakkale Köprüsü'nün ismi ne olacak?

Köprünün isminin şuanda da kullanılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanında Seyit Onbaşı Köprüsü olması bekleniyor. Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti.