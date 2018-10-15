Türkiye son yıllarda birbirinden devasa projelere ev sahipliği yapıyor. Avrasya Tüneli, hızlı tren projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı derken şimdi de Çanakkale Köprüsü yükseliyor. Peki Çanakkale köprüsünde son durum ne? Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl 18 Mart'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprünün temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak. Köprü cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında hizmete girecek.