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Ekonomi Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücreti belli oldu mu?
Ekonomi

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücreti belli oldu mu?

18 Mart 2022'de hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş fiyatı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:07:00 -
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücreti belli oldu mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti hakkında bilgi verdi. Peki, Çanakkale köprü geçiş ücreti ne kadar?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücreti belli oldu mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV’nin sorularını cevapladı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin Karaismailoğlu, “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

 

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