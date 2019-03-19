Çanakkale Kocalar RES Faaliyete Geçti Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale’de bulunan 30,6 megawatt (MW) gücündeki Kocalar rüzgâr enerji santrali (RES) elektrik üretimine başladı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Şirketin Çanakkale’de bulunan 30,6 megawatt (MW) gücündeki Kocalar rüzgâr enerji santrali (RES) elektrik üretimine başladı. Santral enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Akfen Yenilenebilir Enerji, 2019’da Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık Hasanoba RES’i; Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerini de tamamlamayı planlıyor. Rüzgârdaki kurulu gücünü 275 MW’a taşımayı amaçlayan şirketin genel müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Kocalar RES’in yıllık 60 gigawatt (GW) elektriği ulusal şebeke üzerinden Türkiye’nin hizmetine sunacağına dikkat çekti. Karabeyoğlu, hedeflerinin yenilenebilir enerjideki toplam kurulu güçlerini 632 MW’a çıkarmak olduğunu da açıkladı.

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