Çanakkale feribot iskelesi tatilcilerinin adeta akınına uğradı. Tatilden erken dönenler sebebiyle iskelede uzun kuyruklar oluşuyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor. Feribot sırasında bekleyen tatilcilerden bazıları uzun kuyruk sebebiyle 1,5 saat sıra beklediklerini ifade ediyor. Öte yandan feribot hattını kullanmak isteyenler ücretleri de araştırıyor.

Çanakkale feribot fiyatları | 2021 Çanakkale feribot ücretleri

GESTAŞ AŞ web sitesinden yer alan ücret bilgisi şöyle:

Bayram yoğunluğu sebebiyle GESTAŞ AŞ bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

- 23-24-25 Temmuz 2021 tarihlerinde (Cuma-Cumartesi-Pazar) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 23:55'de ek seferler yapılacaktır.

- 24-25-26 Temmuz 2021 tarihlerinde (Cuma'yı Cumartesi'ye, Cumartesi'yi Pazar'a ve Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gecelerde) Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 00:30'de ek seferler yapılacaktır.

- 23.07.2021 Cuma (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 01:00, 06:00, 10:00, 14:00 ve 18:00'de, Kabatepe'den ise saat 03:00, 08:00, 12:00 ve 16:00'da ek seferler yapılacaktır.

- 24.07.2021 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 01:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 ve 22:00'de, Kabatepe'den ise saat 03:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 ve 00:00'de ek seferler yapılacaktır.

- 25.07.2021 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 01:00 ve 04:00'de, Gökçeada'dan ise saat 02:00 ve 03:00'de ek seferler yapılacaktır.

- 26.07.2021 Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 01:00'de, Gökçeada'dan ise saat 03:00'de ek seferler yapılacaktır.

- Adalarda online bilet dönemi başladı. Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada hatlarında biletinizi online olarak alabilir, yola çıkmadan yerinizi ayırtabilirsiniz. Online bilet için: online.gdu.com.tr

- Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır.