Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri Zafer Koşusu ile başladı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri, dün Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" ile başladı.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Nilhan Akaman ve Mehmet Serbes'e teslim etti.
Akaman ve Serbes'in 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" başladı.
Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.