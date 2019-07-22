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Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisi Ege'ye çıkış yaptı

ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizine çıkış yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisi Ege'ye çıkış yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma',Çanakkale'den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Ege Denizine çıkış yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
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