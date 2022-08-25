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Gündem Çanakkale Boğazı'nda tekne ile tanker çarpıştı
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda tekne ile tanker çarpıştı

Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 22:20:00 -
Çanakkale Boğazı'nda tekne ile tanker çarpıştı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu anlarda Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne çarpıştı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar alan teknenin yedeklenerek Gelibolu Tersanesi İskelesi'ne yanaştırılacağı öğrenildi.

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