  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 07:34:00 -
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1' botuna halatla bağlanarak, Çanakkale Marina'ya çekildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay