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Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı!

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:49
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı!

Çanakkale'den Eceabat'a sefer yapan "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemi mürettebatının durumu fark etmesi üzerine personel yangını söndürmek için çalışma başlattı, durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi.

Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen ve Eceabat İskelesi'ne yakın olan feribottaki yolcuların tahliyesine çalışıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:49
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