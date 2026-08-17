Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar! Sürüklenen rüzgar sörfçülerini Sahil Güvenlik kurtardı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çanakkale Boğazı’nda rüzgar sörfü yaptıkları sırada akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 2 kürek sörfçüsü Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Ayvacık ilçesi önlerinde 14 Ağustos günü saat 17.20 sıralarında rüzgar sörfü için açılan 2 kişi sürüklenmeye başladı. Teknedekiler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' sevk edildi.
Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu kişiler Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi’ne götürüldü.