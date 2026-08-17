  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor! Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin! TSK'da komuta kademesi yeniden şekillendi! İki kadın generale kritik görev, Gezeravcı'ya sürpriz atama Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı! Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Yerel Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar! Sürüklenen rüzgar sörfçülerini Sahil Güvenlik kurtardı!
Yerel

Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar! Sürüklenen rüzgar sörfçülerini Sahil Güvenlik kurtardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar! Sürüklenen rüzgar sörfçülerini Sahil Güvenlik kurtardı!

Çanakkale Boğazı’nda rüzgar sörfü yaptıkları sırada akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 2 kürek sörfçüsü Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Ayvacık ilçesi önlerinde 14 Ağustos günü saat 17.20 sıralarında rüzgar sörfü için açılan 2 kişi sürüklenmeye başladı. Teknedekiler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' sevk edildi.

Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu kişiler Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi’ne götürüldü.

Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna
Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna

Yaşam

Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna

Karadeniz çoştu, oltasını kapan balık tutmaya koştu
Karadeniz çoştu, oltasını kapan balık tutmaya koştu

Yerel

Karadeniz çoştu, oltasını kapan balık tutmaya koştu

Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması
Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması

Gündem

Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması

Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Yaşam

Şile’de denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23